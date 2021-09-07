Підібрав дорогою: на Буковині у страшній аварії загинула вагітна жінка (фото)

Підібрав дорогою: на Буковині у страшній аварії загинула вагітна жінка (фото)

Жінка перебувала на шостому місяці вагітності.

У Чернівецькій області у ДТП загинула 29-річна вагітна жінка. Аварія сталась на трасі "Доманове-Тереблече".

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

На місці події поліція з’ясувала, що 50-річний житель села Опришени їхав автомобілем Volkswagen у селі Тереблече. Неподалік КПП "Порубне" водій підібрав пасажирку - свою односельчанку. Під час руху легковик зіткнувся з вантажівкою MAN, який у цей час повертав наліво.

Після зіткнення пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та померла у реанімаційному відділенні районної лікарні. Жінка перебувала на 6 місяці вагітності.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Попередньо, водії були тверезими. Триває досудове розслідування.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Нагадаємо, у Чернігівській області водій наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах. Унаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці аварії.

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