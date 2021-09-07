Підібрав дорогою: на Буковині у страшній аварії загинула вагітна жінка (фото)

Жінка перебувала на шостому місяці вагітності.
У Чернівецькій області у ДТП загинула 29-річна вагітна жінка. Аварія сталась на трасі "Доманове-Тереблече".
Про це повідомили у поліції Чернівецької області.
На місці події поліція з’ясувала, що 50-річний житель села Опришени їхав автомобілем Volkswagen у селі Тереблече. Неподалік КПП "Порубне" водій підібрав пасажирку - свою односельчанку. Під час руху легковик зіткнувся з вантажівкою MAN, який у цей час повертав наліво.
Після зіткнення пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та померла у реанімаційному відділенні районної лікарні. Жінка перебувала на 6 місяці вагітності.
Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Попередньо, водії були тверезими. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернігівській області водій наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах. Унаслідок зіткнення 32-річна вагітна жінка загинула на місці аварії.