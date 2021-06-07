Підібрав по дорозі: на Прикарпатті випадковий пасажир жорстоко вбив 36-річного водія (фото)

Вбивцю 36-річного водія розшукали. Ним виявився 53-річний місцевий житель.

У Тлумацькому районі Івано-Франківської області у неділю, 6 червня, в автомобілі знайшли пораненими 36-річного водія. Від отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

Також читайте Посварилися через телевізор: в Миколаєві чоловік вбив власного батька і викинув тіло у річку

Пораненого чоловіка в автомобілі знайшли перехожі. Вони викликали медиків, проте водія не вдалось врятувати.

Правоохоронці переглянули запис із відеореєстратора та встановили, що водій посеред дороги підібрав пасажира. По дорозі між ними виник конфлікт. Згодом водій та пасажир вийшли з автомобіля та продовжили суперечку. Тоді пасажир підрізав водія. Потерпілий сів у автомобіль та намагався їхати, проте він злетів у кювет.

У поліції розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 53-річний місцевий житель.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а суд невдовзі обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Тернопільській області засудили чоловіка, який розправився із 18-річною дівчиною.

Новини України: на Буковині трактор вбив 6-річну дитину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання