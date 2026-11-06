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Підірвав авто посадовця у Дніпрі та півтора року ховався: СБУ затримала російського агента
Контррозвідка СБУ затримала ухилянта, який на замовлення спецслужб РФ підірвав авто керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради у квітні 2025 року та понад півтора року ховався від правосуддя.
Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який понад півтора року переховувався від правосуддя за вчинення теракту у Дніпрі.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Йдеться про завербованого рашистами місцевого ухилянта, який на замовлення рф у квітні 2025 року підірвав авто керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Тоді внаслідок вибуху саморобної бомби посадовець помер у лікарні від отриманих травм. Після виконання замовлення ворога агент „заліг на дно“ в обласному центрі», — розповіли у спецслужбі.
Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його.
Як з’ясувало розслідування, чоловік був завербований росіянами через свого знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську.
Невдовзі фігурант отримав агентурне завдання на ліквідацію українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку.
Для підготовки теракту зловмисник облаштував на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор, щоб встановити авто жертви та приблизний час виходу його з дому.
Пізніше агент одержав з РФ координати схрону, з якого він забрав саморобний вибуховий пристрій.
Уночі напередодні теракту фігурант спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху, після чого закріпив бомбу під водійським сидінням.
Під час обшуків у затриманого вилучено відеореєстратор і два смартфони, які він по черзі використовував для контактів з російським спецслужбістом.
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, зранку 4 квітня 2025 року в Дніпрі підірвали автомобіль. За кермом був Юрій Федько, 61-річний очільник Лівобережної адміністрації Дніпра. Поки їхала швидка, кажуть свідки, перехожий наклав чоловіку турнікет, втім за кілька годин він помер у лікарні. Поранення були надто тяжкі. Його дружину Анжеліку теж шпиталізували. Її життя поза загрозою.