Підірвав авто посадовця у Дніпрі та півтора року ховався: СБУ затримала російського агента

Затримання агента РФ / © СБУ

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Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який понад півтора року переховувався від правосуддя за вчинення теракту у Дніпрі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Йдеться про завербованого рашистами місцевого ухилянта, який на замовлення рф у квітні 2025 року підірвав авто керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міськради. Тоді внаслідок вибуху саморобної бомби посадовець помер у лікарні від отриманих травм. Після виконання замовлення ворога агент „заліг на дно“ в обласному центрі», — розповіли у спецслужбі.

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Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його.

Як з’ясувало розслідування, чоловік був завербований росіянами через свого знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Луганську.

Невдовзі фігурант отримав агентурне завдання на ліквідацію українського посадовця, який мешкав у сусідньому будинку.

Для підготовки теракту зловмисник облаштував на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор, щоб встановити авто жертви та приблизний час виходу його з дому.

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Пізніше агент одержав з РФ координати схрону, з якого він забрав саморобний вибуховий пристрій.

Уночі напередодні теракту фігурант спорядив вибухівку на основі пластиду та обладнав її датчиком руху, після чого закріпив бомбу під водійським сидінням.

Під час обшуків у затриманого вилучено відеореєстратор і два смартфони, які він по черзі використовував для контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

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Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, зранку 4 квітня 2025 року в Дніпрі підірвали автомобіль. За кермом був Юрій Федько, 61-річний очільник Лівобережної адміністрації Дніпра. Поки їхала швидка, кажуть свідки, перехожий наклав чоловіку турнікет, втім за кілька годин він помер у лікарні. Поранення були надто тяжкі. Його дружину Анжеліку теж шпиталізували. Її життя поза загрозою.

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