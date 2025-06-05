Модні стрижки для круглого обличчя / © Pexels

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Визначаємо форму обличчя правильно

Насамперед потрібно точно визначити, чи у вас кругле обличчя. Часто люди помиляються з геометрією і, як результат, стрижка має не такий вигляд, як вам би того хотілося.

Для цього потрібно звернути увагу на деякі точки: виступ підборіддя, щелепні кути, верх вилицевої кістки (ближче до вух). Якщо,з'єднавши послідовно ці точки, у вас вийшло коло, це означає. що у вас саме кругле обличчя.

Як вибрати стрижку для круглого обличчя

Молодим дівчатам личить практично все, незалежно від геометрії. А ось дорослим жінкам варто звернути увагу на діагональні лінії, які нівелюватимуть проблеми, що з'являються з віком (опущені кутики рота, носогубні складки, складки верхньої повіки тощо).

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Отже, які модні стрижки для круглого обличчя варто вибирати 2023 року?

Піксі

Стрижка "піксі" (Демі Ловато) / © Instagram

Ця стрижка завжди буде залишатися в моді, а ще вона має кілька варіантів. Тому її можна ідеально підібрати для будь-якої форми обличчя і будь-якого віку. 2023 року вибирайте короткий варіант за формою голови чи додайте до стрижки подовжений чубчик.

Авторка книги "Стрижка, укладання, фарбування та завивання волосся" Лана Бріз радить дівчатам із круглим обличчям вибирати зачіски, контур яких розширюється від вух угору. І з цим завданням чудово впорається стрижка "піксі". Вона відповідає всім вимогам: з боків об'єму немає, а ось на маківці його достатньо.

Боб

Стрижка "боб" (Селена Гомес) / © Instagram

Ще одна універсальна стрижка, яку через незнання багато хто називає просто "каре". Хоча б раз у житті її робила кожна дівчина. Боб може виглядати досить цікаво, якщо додати йому асиметрію або просто закласти пасмо волосся за вухо з одного боку.

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Жінкам, які мають кругле обличчя, не личитиме лише надто короткий боб, який закінчується на лінії вилиць. Такий варіант лише підкреслить об'єм. А ось градуйований боб із подовженням чи асиметричним чубчиком допоможе створити об'єм на маківці і врівноважити пропорції обличчя.

Шеггі

Стрижка "шеггі" (Майлі Сайрус) / © Instagram

Смілива та дуже можна стрижка для круглого обличчя. Але для неї важливим є хороший стан волосся, щоб зберігся необхідний об'єм, а пасма залишалися текстурними.

Якщо потрібно приховати пухкі щоки й надмірну повноту обличчя, стрижка "шеггі" — ідеальний варіант. Головними її особливостями є хаотичні перепади довжини та рвані кінчики. Завдяки об'єму на маківці та пасмам, які обрамляють обличчя, шеггі чудово впорається з корекцією круглої форми.

Подовжене каре з бічним проділом

Подовжене каре з бічним проділом (Міла Куніс) / © Instagram

Каре має велику кількість варіацій та видів, тому можна з легкістю підібрати ідеальну стрижку для круглого обличчя. Завдяки подовженому каре можна скоригувати зовнішність, адже довгі рівні пасма — це саме ті вертикальні лінії, які видовжують обличчя та прибирають зайвий об'єм.

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Передні пасма можуть бути як рівними, так і рваними, залежно від вашого бажання чи настрою. А основною деталлю в цій зачісці є бічний проділ. Завдяки йому обличчя візуально витягується і наближається до овального. Якщо у вас є чубчик, його також варто укладати набік.

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