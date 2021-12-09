Підійшла до колій і чекала на поїзд: у Миколаєві дівчина наклала на себе руки

Підійшла до колій і чекала на поїзд: у Миколаєві дівчина наклала на себе руки

Поліція з’ясовує причини суїцида.

Сьогодні, 9 грудня, у Миколаєві кинулась під потяг 17-річна дівчина. Трагедія сталася близько 7 години ранку на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине".

Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N".

Машиніст пасажирського поїзда "Харків-Миколаїв" побачив дівчину, яка підійшла до залізничних колій. Коли потяг наблизився, вона раптом кинулася прямо під колеса. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте шансів врятувати дівчину не було. Потяг зупинився, коли тіло дівчини вже було під третім вагоном.

Викликані на місце події співробітники поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася мешканка Миколаєва 2004 року народження. Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, будуть встановлюватися в ході подальшого розслідування.

Новини Сумської області: пенсіонерка намагалась вчинити самогубство

Раніше повідомлялося: