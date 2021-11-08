Підійшов до авто та порізав водія ножем: у Дніпрі затримали чоловіка, який під наркотиками влаштував різанину

Підійшов до авто та порізав водія ножем: у Дніпрі затримали чоловіка, який під наркотиками влаштував різанину

Чоловік забризкав із балончика водія, який сидів в авто з дружиною, після чого напав на нього з ножем.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Він під наркотиками із ножем накинувся на водія авто.

Про це повідомили у Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася біля одного з будинків на вулиці Донецьке Шосе в Амур-Нижньодніпровському районі. Там невідомий громадянин підійшов до авто, в якому сиділи чоловік та жінка, та почав провокувати їх на конфлікт.

Якоїсь миті він дістав газовий балончик, забризкав з нього чоловіка і наніс йому декілька ножових поранень спини.

“Після скоєного порушник втік до під’їзду одного із будинків міста, де і викинув до шахти ліфта ніж. Проведеними заходами працівники поліції встановили та затримали злочинця. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділення поліції №1 повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він вирушить на термін до восьми років.

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