Підійшов до авто та порізав водія ножем: у Дніпрі затримали чоловіка, який під наркотиками влаштував різанину

Чоловік забризкав із балончика водія, який сидів в авто з дружиною, після чого напав на нього з ножем.
У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Він під наркотиками із ножем накинувся на водія авто.
Про це повідомили у Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася біля одного з будинків на вулиці Донецьке Шосе в Амур-Нижньодніпровському районі. Там невідомий громадянин підійшов до авто, в якому сиділи чоловік та жінка, та почав провокувати їх на конфлікт.
Якоїсь миті він дістав газовий балончик, забризкав з нього чоловіка і наніс йому декілька ножових поранень спини.
“Після скоєного порушник втік до під’їзду одного із будинків міста, де і викинув до шахти ліфта ніж. Проведеними заходами працівники поліції встановили та затримали злочинця. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділення поліції №1 повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.
Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він вирушить на термін до восьми років.
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