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Підійшов до дітей та торкався статевого органу: в Кропивницькому покарали збоченця, який оголився на вулиці

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Підійшов до дітей та торкався статевого органу: в Кропивницькому покарали збоченця, який оголився на вулиці

pixabay.com

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. 

У Кропивницькому до 5 років позбавлення волі покарали чоловіка, який оголився на вулиці та торкався свого статевого органу на очах у дітей. Також у його телефоні знайшли дитячу порнографію. 

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Кіровограда (назва суду не декомунізована - ред.), повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, чоловік у серпні 2021 року підійшов до багатоповерхівки, де грались діти. Він оголився та торкався свого статевого органу. Діти втекли з місця події та повідомили про все своїм батькам. 

Коли чоловіка затримали, то під час обшуку в його мобільному телефоні та комп'ютері знайшли дитячу порнографію. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. 

Чоловіка визнали винним за  ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Також йому на 3 роки заборонили працювати на роботі, яка має стосунок до неповнолітніх. Чоловіка також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. 

Нагадаємо:

  • У Миколаївській області чоловік проник до кімнати, де спала малолітня донька його знайомої та зґвалтував дитину. 

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