Підійшов до дітей та торкався статевого органу: в Кропивницькому покарали збоченця, який оголився на вулиці

Підійшов до дітей та торкався статевого органу: в Кропивницькому покарали збоченця, який оголився на вулиці

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Кропивницькому до 5 років позбавлення волі покарали чоловіка, який оголився на вулиці та торкався свого статевого органу на очах у дітей. Також у його телефоні знайшли дитячу порнографію.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Кіровограда (назва суду не декомунізована - ред.), повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік у серпні 2021 року підійшов до багатоповерхівки, де грались діти. Він оголився та торкався свого статевого органу. Діти втекли з місця події та повідомили про все своїм батькам.

Коли чоловіка затримали, то під час обшуку в його мобільному телефоні та комп'ютері знайшли дитячу порнографію. На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі. Також йому на 3 роки заборонили працювати на роботі, яка має стосунок до неповнолітніх. Чоловіка також внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо:

У Миколаївській області чоловік проник до кімнати, де спала малолітня донька його знайомої та зґвалтував дитину.

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