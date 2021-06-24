Підійшов та почав душити: в Харкові чоловік посеред вулиці напав на 10-річну дівчинку, яка гуляла з подругами

Чоловік заявив, що переплутав дитину із своєю сестрою.
У Харкові на вулиці Сергія Грицевця 37-річний чоловік напав на 10-річну дитину, яка гуляла з подругами. Він підійшов та почав її душити.
Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.
До правоохоронців звернулась мати дитини, яка повідомила, що 24 червня о 12:00 до її доньки підійшов незнайомий чоловік та почав її душити. Дівчинці вдалось вирватись від нападника та втекти. У неї легкі тілесні ушкодження.
Правоохоронці розшукали нападника. Ним виявився 37-річний житель Харкова. Під час спілкування з поліцією він поводився неадекватно та заявив, що переплутав дитину із своєю сестрою. Чоловіка затримали. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Харківській області 1-річний хлопчик випив хлорку.