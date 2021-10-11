Підійшов ззаду і хотів обійняти: у Харкові дружина, коли готувала вечерю, ледь не вбила чоловіка

Любощі чоловіка ледь не закінчилися для нього трагічно.
У Харкові суд виніс вирок жінці, яка підрізала чоловіка. Після сварки він хотів її обійняти, а та злякалася і встромила йому у бік ножа.
Про це повідомляє Newsroom з посиланням на реєстр судових рішень.
Подія сталася у серпні цього року. Чоловік і дружина вдома розпивали алкогольні напої і посварилися. Чоловік після цього пішов в іншу кімнату, а дружина заходилася готувати вечерю і почала нарізати овочі.
В цей момент чоловік повернувся у кухню і, бажаючи обійняти жінку, підійшов до неї ззаду. Злякавшись і вирішивши, що чоловік хоче вдарити її, дружина випадково встромила в чоловіка ніж. Удар припав у зону печінки.
Після цього жінка побігла до сусідів і з їхнього телефона викликала швидку. Потерпілого з колотою раною доправили до лікарні.
За даними правоохоронців подружжя помирилося, жінка у скоєному розкаялася, а чоловік попросив її суворо не карати.
Жовтневий районний суд Харкова засудив жінку до п'яти років позбавлення волі за статтею 121 ( "нанесення тяжких тілесних ушкоджень") КК України з випробувальним терміном на три роки.
Нагадаємо, що у Мукачеві Закарпатської області поранення гострим предметом отримав 13-річний підліток. Він перебуває у травматологічному відділенні.