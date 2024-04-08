Підключали Запорізьку АЕС до "Росатома": СБУ затримала зрадників, які допомагали окупантам (фото)

У Харкові Служба безпеки затримала інженерів-проектувальників, які за гроші з Росії допомагали підключити Запорізьку АЕС до “Росатома”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, під час спецоперації правоохоронці затримали шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський “Росатом”.

“На замовлення корпорації з рф вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС. Крім того, представники “росатома” планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України”, - розповіли в СБУ.

Там підозрювані мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ. Проте Служба безпеки завчасно викрила ворожих пособників, “покроково” задокументувала їхні злочинні дії та затримала на етапі підготовки проектної документації для агресора.

“Тим самим українська спецслужба зірвала спроби “росатома” отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій. За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди “росатома”. Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту”, - додали в СБУ.

Водночас до злочинного угруповання, яке організував харків’янин, він залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики. За роботу на окупантів вони отримували “зарплатню” у криптовалюті.

Зі свого боку в ДБР додали, що зрадники усвідомлювали, що своїми діями допомагали розвитку атомної енергетики РФ, що сприяє безперебійному функціонуванню та електропостачанню її військово-промислового комплексу, військових частин, підприємств важкої та легкої промисловості.

“Це у свою чергу дає можливість державі-агресору нарощувати виробництво зброї та боєприпасів, які в подальшому використовуються для ведення бойових дій на території України”, - підкреслили у ДБР.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Сумщині ексрегіонал координував авіаудари окупантів.

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