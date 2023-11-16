Підключив військові бази росіян до електростанцій Херсонщини: СБУ повідомила про підозру міністру енергетики РФ

Про так зване "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині Шульгінов повідомив 2022 року.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на міністра енергетики Росії Миколу Шульгінова, який перебуває під санкціями та сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

Про це заявили в СБУ.

Так зване "приєднання" військових баз росіян до електростанцій Херсонської області, Шульгінов анонсував у липні 2022 року, коли приїхав до тимчасово окупованого Криму.

СБУ повідомила про підозру міністру енергетики РФ Шульгінову Фото: СБУ

"Згідно із задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська", – йдеться у джерелі.

Таким чином здійснюється енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України.

Шульгінов також підключає окуповані українські енергооб’єкти до єдиної енергосистеми Росії.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шульгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), а також чч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї)", – повідомили в СБУ.

Згідно зі статтями, міністру РФ загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі він перебуває на території РФ, тож тривають "комплексні заходи" для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ викрила і ексзаступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова на розтраті майже одного млрд гривень. Посадовець у змові зі своїми підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії.

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