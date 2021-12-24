"Підкорив" браму і отримав кару: у Луцьку хлопець видерся на ворота собору і зламав ногу (відео)

"Підкорив" браму і отримав кару: у Луцьку хлопець видерся на ворота собору і зламав ногу (відео)

Потерпілого забрали до лікарні.

У Луцьку хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору. Трохи повисівши, він впав, а в результаті падіння зламав ногу.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Лучани".

На браму Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку видерся невідомий парубок. Він трохи повисів на ній, а потім "шубовснув" вниз і зрештою зламав ногу.

Автори відео зазначають, що герой сюжету перебував під наркотиками.

На місце викликали поліцію та швидку.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Добре, що не шию.

Божа кара на місці.

Нагадаємо, що французький відчайдух підкорив черговий хмарочос. Без жодної страховки Ален таки дістався вершини 39 поверху. Каже, у його вчинку благородна мета - звернути увагу на екологічні проблеми. А от перехожі до його ініціативи поставилися неоднозначно.

Читайте також: