"Підкорив" браму і отримав кару: у Луцьку хлопець видерся на ворота собору і зламав ногу (відео)

Потерпілого забрали до лікарні.
У Луцьку хлопець заліз на браму Свято-Троїцького собору. Трохи повисівши, він впав, а в результаті падіння зламав ногу.
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Лучани".
На браму Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку видерся невідомий парубок. Він трохи повисів на ній, а потім "шубовснув" вниз і зрештою зламав ногу.
Автори відео зазначають, що герой сюжету перебував під наркотиками.
На місце викликали поліцію та швидку.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Добре, що не шию.
- Божа кара на місці.
Нагадаємо, що французький відчайдух підкорив черговий хмарочос. Без жодної страховки Ален таки дістався вершини 39 поверху. Каже, у його вчинку благородна мета - звернути увагу на екологічні проблеми. А от перехожі до його ініціативи поставилися неоднозначно.
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