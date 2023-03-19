Підкорювачі вершин та "камерне тріо": прикордонники розповіли, як ловили 8 ухилянтів на Закарпатті

Четверо із затриманих планували "підкорювати" високогір’я, троє хотіли у гідрокостюмах перепливти Тису, а ще один просто тинявся у прикордонному селі.

Впродовж минулої доби на Закарпатті прикордонники зупинили вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які мали наміри втекти з України.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Усі чоловіки намагались поза пунктами пропуску потрапити до Румунії.

За словами прикордонників, четверо із затриманих планували "підкорювати" високогір’я. Двоє із них прибули на Закарпаття з Тернопільщини, один з Черкащини, ще один із Житомирщини.

Ще трьох зловмисників затримали на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми. Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошових коштів, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати стрімку річку.

Ухилянти прибули на Закарпаття із Тернопільщини, Вінниччини та Одещини. Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної Тиси вони не знали.

Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

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"Варто зауважити, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів", – наголосили прикордонники.

Ще одного жителя Одещини затримали на околиці прикордонного селища Солотвино. Чоловік зізнався, що прибув на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. За організацію своєї "подорожі" він заплатив 2,5 тисячі доларів.

Наразі оперативники встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

На Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною. Впродовж року було зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону

Також військовозобов'язані чоловіки тікають небезпечними гірськими стежками. За рік троє чоловіків загинули в горах під час спроби незаконно потрапити до Румунії.

Минулого тижня прикордонники затримали групи ухилянтів – "водолазів" та "човнярів", які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса.

Вчора на Закарпатті виявили 20-річного ухилянта, який вдавав із себе багатодітного батька.

У лютому 25-річний ухилянт із Запоріжжя намагався пробратися на територію Словаччини через гори, але заблукав, після чого сам викликав поліцію.

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