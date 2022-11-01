Підлеглому президента УАФ Павелка Юрію Запісоцькому обирають запобіжний засіб у справі про незаконну розтрату мільйонних коштів

Правоохоронці вважають підлеглого президента УАФ Андрія Павелка причетним до злочинної схеми закупок елітних продуктів харчування за гроші, призначені на розвиток дитячого футболу. Засідання ще триває, а Запісоцький вже готовий співпрацювати зі слідством, принаймні це він озвучив у залі суду. Попередньо, прокурор просить для фігуранта справи про 90 млн грн застави або ж тримання під вартою.

Так, Запісоцького підозрюють у розтраті майже 4 млн євро, отриманих від УЄФА. Слідство з’ясувало, що фігурант відправляв ці гроші офшорним компаніям на, нібито, закупівлю елітних сортів кави та морепродуктів. Проте на розвиток дитячого футболу, як планувала європейська федерація футболу, ці гроші не йшли.

Деталі гучної справи

Про цю та інші схеми доповідав прокурор офісу генерального прокурора Дмитро Синюк на засіданні комітету Верховної Ради. Він розповів, що існує шість кримінальних проваджень щодо корупції в Українській асоціації футболу. Два із них присвячені будівництву заводу з виробництва штучних покриттів.

Одним із перших про схему розкрадання коштів на будівництві цього заводу почав говорити головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

“Мова йде про більш ніж мільярд гривень. За ті гроші, які отримала з цього федерація футболу та особисто голова фінансового комітету, пан Павелко, ми могли отримати майданчиків у 2,5 разів більше, це точно”, – коментує Артем Франков.

До слова, три роки тому він разом із адвокатом Олегом Скупінським навіть зібрав пресконференцію, щоб розповісти про схеми розкрадання грошей Федерації футболу України (нині – УАФ), які, на їхню думку, використовувала команда Андрія Павелка.

Зі слів розслідувачів, ланцюжок був простий: спочатку керована Павелком ФФУ створює приватну компанію "ФФУ Продакшн". Потім бюджетний комітет парламенту, яким керує все той же Андрій Павелко, виділяє 270 млн гривень на будівництво синтетичних полів (21.06.2017). Гроші авансом потрапляють на рахунки "ФФУ Продакшн" і вже через день (23.06.2017) вони завозять обладнання для виробництва. В майбутньому Мінрегіонбуд прописує тендери, спеціально під траву від компанії Павелка.

Щойно журналіст Франков починає розповідати про другу схему, а саме про закупівлі обладнання для цього заводу, в залі гасне світло. В приміщення вриваються кілька десятків молодиків і зривають брифінг, а відомого журналіста обливають кефіром.

Однак факти зловживань вже не вдалося приховати. Отже, щоб виробляти німецьку траву типу "Політан", було витрачено 8 млн євро від УЄФА на закупку обладнання. Його збирали по всьому світу: купували у компаній США, Великої Британії та Данії. Усі оборудки йшли через посередника, офшорну компанію із Обʼєднаних Арабських Еміратів. Різниця в ціні до та після посередника – 1 млн євро. Власник компанії - Мохамед Кайед. У 2016 він викладав спільні фото з Андрієм Павелком.

Пізніше футбольні функціонери переконували журналістів, що компанія, яка перепродавала обладнання для виробництва футбольних полів, – була умовою угоди від німецької фірми виробника "Політан". Але на запити журналістів ТСН німецькі бізнесмени це заперечили. Ба більше: вони повідомили, що наполягали саме на прямих поставках.

І, нарешті, схема номер три: Павелко подбав і про реалізацію продукції заводу. Державні тендери були прописані таким чином, що лише трава з одного заводу могла бути закупленою за бюджетні кошти.

Щойно поліція почала розслідувати ці корупційні схеми, скандальний завод перевезли із Київської області в Краматорськ. Цікаво у всій цій історії й те, що свої підписи на угодах Павелко не ставив. Замість нього гроші виділяли його заступники, зокрема і Юрій Запісоцький. Саме йому сьогодні обирають запобіжний захід. Цілком ймовірно, що незабаром поряд із ним фігуруватиме й керівник федерації. В поліції підтвердили, що у справі відбулися обшуки, зокрема, у квартирі голови федерації, а нині президента УАФ - Андрія Павелка.