Підлетіли на кілька метрів: на Дніпропетровщині водій легковика на швидкості збив жінку з дитиною (відео)

Підлетіли на кілька метрів: на Дніпропетровщині водій легковика на швидкості збив жінку з дитиною (відео)

Чому шофер не помітив людей, невідомо.

У Нікополі Дніпропетровської області водій легковика на пішохідному переході збив жінку з дитиною. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Про це пише громадська організація "Прихист".

Як з'ясувалося, водій таксі на пішохідному переході збив жінку з дитиною, які поспішали на автобус. Медики, які прибули на місце, згодом госпіталізували потерпілих до лікарні. У громадянки діагностували перелом ключиці, малюк серйозно не постраждав.

Пізніше до соцмережі потрапило відео з камер спостереження. На ролику видно, як місцева мешканка з дитиною переходять дорогу "зеброю". У цей момент на них летить водій легковика.

Удар був такої сили, що пішоходи буквально підлетіли у повітря. Чому шофер не помітив людей, невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

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