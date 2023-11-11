Підлітки розтрощили один із вагонів поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський: що загрожує вандалам

Українські залізничники затримали підлітків, які трощили поїзд Конотоп - Хутір-Михайльвіський. Ними виявилися двоє підлітків..

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що локомотивна бригада 10 листопада затримала вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський.

"Під час рейсу, близько 22-ї години, підлітки вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. Під час зупинки на станції Брюловецький локомотивна бригада поїзда затримала підлітків та передала їх правоохоронцям. За попередніми підрахунками залізниці завдано збитків на понад 100 тисяч грн", - мовиться у повідомленні.

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В "Укрзалізниці" зазначили, що стурбовані такою поведінкою пасажирів, адже це вже другий за останній час такий випадок.

Нагадаємо, напередодні під Києвом підлітки розгромили вагон електрички Яготин – Київ. Національна поліція встановила осіб, які пошкодили приміський поїзд. Ними виявилися учні восьмого класу ліцею в Бориспільському районі.

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