Підлітки у Дніпрі зарізали безпритульну і намагалися вбити безхатька: подробиці

У Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.

Правоохоронці встановили, що семеро підлітків у Дніпрі, ймовірно, скоїли умисне вбивство безпритульної жінки. Також їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, тож поліцейські продовжують оперативні й слідчі дії.

Про це повідомляє Нацполіція.

Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.

Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти. Він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. Також підлітки можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі провели ряд слідчих та розшукових заходів: оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників. Також в телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Також в ході слідчих дій поліцейські отримали інформацію, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець м. Дніпра, який наразі перебуває у в'язниці за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. Для перевірки вказаної інформації долучені співробітники кіберполіції.

Наразі семеро нападників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двох підозрюваних затримали на Донеччині спільно зі спецпризначенцями поліції Донецької області. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Рокитному на Київщині двоє дівчат побили іншу 12-річну дитину. Дівчина зараз в обласній дитячій лікарні під наглядом медиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство і проводять слідчі дії. Бійка сталася минулої п’ятниці, але мати Софії дізналась про побиття своєї дитини від поліції.

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