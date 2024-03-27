Підліткова драма закінчилася трагедією: в Умані юнак зарізав коханця своєї дівчини

На Черкащині юнак через ревнощі зарізав свого суперника та поранив його товариша.

У місті Умань на Черкащині 19-річний хлопець жорстоко вбив свого однолітка. Трагічний інцидент стався через ревнощі.

Про це повідомляє поліція Черкащини.

Зазначається, що підозрюваний був на заробітках за кордоном. Однак коли довідався, що в його дівчини з'явився інший, негайно повернувся до України.

Він влаштував розправу над суперником просто в приміщенні одного з уманських гуртожитків. Ревнивець завдав чисельних ударів ножем у живіт та груди своєму супернику. 19-річний студент помер на місці.

Ще один парубок намагався захистити товариша й теж отримав ножові поранення. Наразі потерпілий знаходиться в реанімації, за його життя борються медики. Зловмисник з місця вчинення злочину втік. Його оперативно розшукали та затримали у процесуальному порядку працівники карного розшуку.

В Умані юнак зарізав коханця своєї дівчини / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харківській області поліція затримала чоловіка за скоєння вбивства. Він застрелив з рушниці власну дружину під час сварки.

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