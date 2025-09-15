Підлітки масово роблять "посмішку Джокера": що це таке та яка є небезпека

«Посмішка Джокера» / © LB.ua

В українському сегменті TikTok набирає обертів новий небезпечний тренд — «Посмішка Джокера». Підлітки імітують або навіть фізично підрізають кутики рота, намагаючись зробити усмішку ширшою та «ефектнішою». У Мережі з’являються відео з наслідками таких дій: ранами, слідами крові та пластирами. Імовірно, джерелом тренду є російські користувачі, чиї ролики були одними з перших і найпопулярніших.

Пластичний хірург Андрій Павелій застерігає, що подібні спроби — це небезпечне самопошкодження, а не косметична процедура. У ділянці губ проходять важливі судини та нервові закінчення. Навіть невеликий розріз може спричинити:

сильну кровотечу;

інфекції та нагноєння;

грубі рубці, що можуть спотворити обличчя та обмежити рухи губ.

За словами лікаря, самостійне підрізання не дасть бажаного результату, оскільки рани на губах, що постійно рухаються і контактують зі слиною, гояться дуже повільно. Це може призвести до утворення рубців, які не лише спотворять лінію рота, але й можуть стягувати кутики вниз, роблячи посмішку деформованою.

«Посмішка Джокера» як прояв психологічних проблем

Лікарі сходяться на думці, що подібна поведінка може бути проявом селфгарму (самоушкодження). Психіатр Євген Скрипник пояснює, що часто люди завдають собі фізичного болю, щоб перекрити душевний, спричинений тривогою, депресією або відчуттям порожнечі. За словами психіатра, для підлітків участь у таких трендах також може бути способом привернути увагу, продемонструвати сміливість або здобути статус у групі.

Підрізання губ може бути не лише бажанням змінити зовнішність, але й ознакою психічної нестабільності або початкових розладів особистості. Це не просто естетична примха, а сигнал про глибокі емоційні проблеми, які вимагають професійної допомоги.

