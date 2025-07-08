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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину

В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Випускники

Випускники / © УНІАН

Українські учні 11-х класів дедалі частіше переходять із очного на дистанційне навчання, аби встигнути виїхати з країни до досягнення повноліття.

Про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик в інтерв’ю Укрінформу.

«Це сумна статистика і я говорила з громадами, з директорами та вчителями. Вони говорять, що 11-ті класи починають навчатись в очному форматі одна кількість дітей, потім частина дітей переводиться на дистанційне навчання і виїздить за кордон і завершують школи в дистанційному форматі», — зазначила Лещик.

Найчастіше це пов’язано з побоюванням батьків щодо безпеки та мобілізації юнаків після досягнення повноліття.

«Що примушує виїжджати? Ці повідомлення про мобілізацію з 18 років також лякають батьків», — зазначила омбудсменка.

Вона наголосила, що українські підлітки не завжди можуть повноцінно адаптуватися за кордоном і стикаються з труднощами. Лещик також підкреслила, що важливими умовами для повернення родин з-за кордону залишаються житло, робота, рідні в Україні та освітні перспективи.

Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон. Торік ця цифра становила 500 тисяч. У цьому ж звіті НБУ, йдеться, що від 2026 року почнеться повернення мігрантів до України (а це 200 тисяч), а 2027 року — пів мільйона.

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