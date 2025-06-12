До теракту у Рівному причетні 16-річні дівчата: СБУ розкрила деталі справи

Вибух у Рівному / © Суспільне

Реклама

У Рівному ще 20 березня стався теракт біля одного з торгових центрів. Служба безпеки України разом із поліцією з’ясувала всі обставини цього вибуху і вже затримала винних. Серед затриманих були і підлітки.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці крок за кроком відновили події того дня. Виявилося, що за вибухом стояли кілька груп осіб, які працювали на Росію. Їхньою ціллю були поліцейські — окупанти хотіли підірвати бомбу тоді, коли біля управління поліції буде багато людей у формі. Але вибух стався раніше, випадково.

Реклама

Спецслужби знайшли і затримали чоловіка, який зробив вибухівку. Це 41-річний мешканець Рівного. Він мав залежність від наркотиків і шукав легкі гроші в інтернеті. Через телеграм-канал його завербували російські спецслужби.

Щоб зробити бомбу, чоловік залучив ще трьох знайомих. Разом вони знайшли всі потрібні деталі. Бомба мала дистанційне керування. Її сховали в коробку з-під алкоголю і залишили в тайнику. Місце схову він повідомив куратору з Росії.

Потім у справу втягнули ще й двох 16-річних дівчат із Рівного. За вказівками окупантів, вони забрали вибухівку зі схованки і замаскували її під подарунок. Його вони передали невідомому чоловіку — так сказав їм куратор.

Цей чоловік — мешканець Харкова. Він теж шукав заробітку в телеграмі. На нього вийшли російські агенти. За планом, він мав доставити вибухівку до поліції в Рівному. Для цього орендував квартиру і користувався таксі.

Реклама

Але сталося несподіване. Коли він був у таксі, на телефон, підключений до вибухівки, надійшло випадкове SMS. Це й спричинило вибух. Водій і сам чоловік отримали травми.

СБУ вже повідомила про підозру чоловікові, який виготовив вибухівку. Його підозрюють у теракті, незаконному поводженні з вибуховими речовинами та у створенні вибухового пристрою разом з іншими. Одній із дівчат теж оголосили підозру. Справу далі розслідують СБУ, поліція та прокуратура Рівненщини. Робота триває.

Раніше повідомлялося, СБУ встановила обставини вербування терориста, який атакував будівлю ТЦК у Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

Окупанти організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого, використавши «втемну» завербованого агента. Його навмисно підірвали разом з вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Реклама