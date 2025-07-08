Підлітки в Одесі вирішили знайти безхатька і постріляти в нього: що їм загрожує

Стрілянина в Одесі / © pixabay.com

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Двоє підлітків 14 і 16 років напали на чоловіка в одеському парку, відкривши по ньому стрілянину з пневматичних пістолетів. Їх підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб із особливою зухвалістю.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався вдень наприкінці червня. За даними поліції, троє неповнолітніх спеціально прийшли до парку, аби знайти безпритульного чоловіка та познущатися з нього. Озброєні пневматичною зброєю, вони побачили 30-річного місцевого мешканця, почали його словесно принижувати, а коли той намагався піти — відкрили вогонь.

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Третій з нападників, який не мав пістолета, збив потерпілого з ніг та побив руками і ногами. Лише втручання випадкових перехожих змусило зловмисників утекти. Люди викликали поліцію та «швидку допомогу».

Чоловіка з побоями та численними пораненнями від пневматичних куль доставили до лікарні. Йому надали медичну допомогу.

Того ж дня поліцейські встановили та затримали двох фігурантів. У них вилучили зброю, яку підлітки придбали в інтернеті. Наразі суд обрав їм запобіжний захід — нічний домашній арешт.

«Ми зібрали достатню доказову базу та повідомили фігурантам про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження третього правопорушника», — зазначили в поліції.

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Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілого встановлюють судмедексперти. Розслідування триває.

Нагадаємо, у червні в Запоріжжі чоловік відкрив стрілянину у дитячому центрі після конфлікту з підлітками.

Нещодавно у Києві затримали велосипедиста, який з травматичної зброї стріляв по автомобілю волонтерки, всередині якого були жінка та дитина. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Подібні інциденти викликають суспільний резонанс і порушують питання безпеки у публічному просторі.

Також ми повідомляли, що у Києві п’яний чоловік вирішив «виховати» компанію підлітків і вистрілив у них з травматичного пістолета.

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