Жбурляли кошеня об стіну: на Львівщині розслідують факт жорстокого поводження з тваринами

Кошеня / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

На Львівщини підлітки знущалися з кошеняти й знімали це на відео. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі інциденту

Сьогодні, 15 вересня, правоохоронці виявили публікацію, яка супроводжувалася відео, де двоє підлітків знущаються з кошеняти. На одному з кадрів — діти жбурляють кота об стіну.

Реклама

“Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Ювенальні поліцейські відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції проводять перевірку, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події”, — зазначили у поліції.

Очікуємо на деталі.

Раніше йшлося про те, що в Україні водіям загрожує не лише штраф, а й кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Так, суворо забороняється залишити їх у салоні закритого автомобіля в спеку. Йдеться навіть про можливість позбавлення волі.

Якщо авто перебуває під прямим сонцем, це дуже небезпечно для улюбленця. Температура всередині зачиненого авто може швидко підійнятися до критичних показників, створивши «теплову пастку» для беззахисних тварин.