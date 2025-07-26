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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Підлітки зґвалтували та пограбували жінку: яке покарання їм загрожує

Правоохоронці затримали чотирьох підлітків, які пограбували та зґвалтували жінку. Наймолодшому з фігурантів — лише 13 років.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Судове засідання

Судове засідання / © Закарпатська обласна прокуратура

У Мукачеві троє неповнолітніх та 13-річний малолітній вчинили жорстокий напад на жінку. 23 липня ввечері вони силою відібрали у потерпілої готівку та золоті прикраси, після чого зґвалтували її.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали зловмисників того ж дня. За клопотанням прокурора, трьом підозрюваним (14, 16 та 17 років) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Щодо 13-річного, який не досяг віку кримінальної відповідальності, вирішується питання про примусові виховні заходи.

Слідство встановлює всі обставини злочину. Справою керує керівник Мукачівської окружної прокуратури, який особисто очолив групу прокурорів у цій справі.

Підозрюваним інкримінують зґвалтування групою осіб та грабіж із застосуванням насильства (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України). Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що четверо хлопців віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу, пограбували та зґвалтували її.

Варто зазначити, що на Закарпатті двоє чоловіків напоїли і зґвалтували 15-річну.

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