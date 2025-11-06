- Дата публікації
Підлітки знайшли в лісі збитий "Шахед", який вибухнув: фото
Внаслідок детонації БпЛА обидва хлопці зазнали уламкових поранень.
У Чернігівській області постраждали двоє 15-річних юнаків, які знайшли у лісі збитий російський безпілотник.
Про це повідомили у ДСНС.
«Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув», — йдеться у повідомленні.
У поліції Чернігівської області уточнили, що інцидент стався в лісі на території Понорницької громади Новгород-Сіверського району.
«Внаслідок детонації БпЛА обидва хлопці зазнали уламкових поранень. Нині неповнолітнім надається медична допомога», — повідомили поліцейські.
Поліція встановлює обставини інциденту, події буде надано відповідну правову кваліфікацію.
Громадянам нагадали про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні будь-яких боєприпасів, безпілотників чи підозрілих предметів.
«Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його! У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших підозрілих предметів, негайно повідомте поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади», — закликають у поліції.
Нагадаємо, нещодавно у Мережі з’явилося фото авто на території київського ЖК, на даху якого був розміщений ворожий БпЛА. Правоохоронці вилучили його.