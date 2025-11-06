ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

Підлітки знайшли в лісі збитий "Шахед", який вибухнув: фото

Внаслідок детонації БпЛА обидва хлопці зазнали уламкових поранень.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Уламки російського безпілотника

Уламки російського безпілотника / © ДСНС

У Чернігівській області постраждали двоє 15-річних юнаків, які знайшли у лісі збитий російський безпілотник.

Про це повідомили у ДСНС.

«Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув», — йдеться у повідомленні.

У поліції Чернігівської області уточнили, що інцидент стався в лісі на території Понорницької громади Новгород-Сіверського району.

/ © ДСНС

© ДСНС

«Внаслідок детонації БпЛА обидва хлопці зазнали уламкових поранень. Нині неповнолітнім надається медична допомога», — повідомили поліцейські.

Поліція встановлює обставини інциденту, події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

/ © ДСНС

© ДСНС

Громадянам нагадали про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні будь-яких боєприпасів, безпілотників чи підозрілих предметів.

«Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його! У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших підозрілих предметів, негайно повідомте поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади», — закликають у поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з’явилося фото авто на території київського ЖК, на даху якого був розміщений ворожий БпЛА. Правоохоронці вилучили його.

Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie