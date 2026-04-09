ТСН у соціальних мережах

Підліток обдурював поштомати: викрав посилки на пів мільйона

Юний хакер створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Поштомат

Поштомат

У Кривому Розі 16-річний підліток створив програму, за допомогою якої «обманював» систему поштоматів — посилки відображалися як оплачені, і він просто забирав їх.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Як встановили правоохоронці, неповнолітній, маючи базові знання з програмування, детально вивчив алгоритм офіційного застосунку служби доставлення, який забезпечує отримання посилок. А після цього створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати.

Крім того, кримінальний «вундеркінд» розробив застосунок, зовні схожий на офіційний, для незаконного доступу до автоматизованих систем.

У результаті посилки у застосунку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

Сума завданих збитків становить майже 500 тисяч гривень.

Юному хакеру повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки та Національна поліція затримали злочинну групу, яку організував 20-річний мешканець Івано-Франківської області. Зловмисники викрали понад чверть мільйона гривень із банківських рахунків українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
805
