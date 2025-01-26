Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підліток потрапив у дерев’яну "пастку" на озері біля Івано-Франківська: фото

Підліток потрапив у дерев’яну "пастку" на озері біля Івано-Франківська: фото

На місце події прибули рятувальник ДСНС та карета швидкої допомоги / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Потерпілого передали для обстеження медикам карети швидкої допомоги.

У неділю, 26 січня, рятувальники прийшли на допомогу 14-річному хлопцеві, чия нога застрягла в дерев’яних конструкціях пірсу на озері біля Івано-Франківська.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Івано-Франківській області, опублікувавши фото з місця події.

“В обідню пору до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади, на місцевому озері нога хлопця 2011 року народження затиснулася між дерев’яними конструкціями пірсу”, - йдеться у повідомленні.

© УДСНС в Івано-Франківській області
Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопця із дерев’яної пастки.

© УДСНС в Івано-Франківській області
Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Потерпілого передали для обстеження медикам карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше у Калуському районі Івано-Франківської області під колесами потяга загинув 63-річний чоловік.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація