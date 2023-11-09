Підліток з Маріуполя, якого депортували до РФ, попросив Зеленського повернути його додому (відео)

Адвокатка хлопця також записала звернення до президента. Вона попросила його "особистого контролю щодо повернення дитини до України".

Депортований до Росії з тимчасово окупованого Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін записав звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому просить допомогти йому повернутися до України. Днями Богданові вручили повістку в Росії. До Богдана доєдналася і його адвокатка.

Про це йдеться у відео Богдана Єрмохіна та адвокатки Катерини Бобровської у Facebook.

Наприкінці листопада хлопець стане повнолітнім. За даними Мінінтеграції, хлопцеві видали російський паспорт і влаштували на навчання, а у квітні Богдан намагався повернутися до України, однак його затримали на кордоні з Білоруссю і повернули назад до названої родини.

"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому", – закликав Богдан.

Своєю чергою Катерина Бобровська також попросила президента про "особистий контроль стосовно повернення дитини до України".

Як Богдан опинився в Росії

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що в Росії незаконно депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну вручили повістку. Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

Після захоплення Маріуполя військові РФ вивезли Богдана до окупованого Донецька, а звідти – до дитячого санаторію "Поляна" в Московській області.

"Незважаючи на те, що Богдану ще 17 років, він уже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. Я не маю жодних сумнівів, що є у планах російської влади щодо Богдана. Через два тижні Богдану виповниться 18 років, він стане повнолітнім і, ймовірно, його відправлять до російської армії", – йдеться у заяві адвокатки.

Після депортації у травні 2022 року Богдан Єрмохін намагався повернутися до України, проте не зміг. У Росії йому вже видали російський паспорт.

Нагадаємо, окупанти вивезли до країни-агресорки понад 700 тисяч українських дітей від початку великої війни.

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