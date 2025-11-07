Нелегальна робота закінчилася смертю: на Харківщині трагічно загинув 16-річний хлопець

Підліток загинув у бетономішалці / © Facebook Сергій Болвінов

У селищі Нова Водолага Харківської області сталася трагедія: 16-річний хлопець загинув на нелегальному виробничому підприємстві, отримавши смертельні травми від бетонозмішувача. Власника підприємства затримано.

Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Смертельна спроба ремонту

За даними слідства, підліток нелегально працював на підприємстві, яке діяло без необхідних дозвільних документів та займалося виготовленням піддонів для сільського господарства. Трагедія сталася на початку робочої зміни, коли хлопець разом із напарником помітили, що зламалася бетономішалка. Неповнолітній вирішив самотужки її полагодити.

«Хлопець… поліз до техніки зі зварювальним апаратом, заліз ногами в середину й увімкнув зварку. Та після цього замкнуло мотор. У цей момент провернувся шнек на дні бетономішалки й відрізав хлопцеві ногу», — розповів Сергій Болвінов.

Підліток загинув у бетономішалці. / © Facebook Сергій Болвінов

Рятувальна операція і смерть

На місце інциденту прибули медики та рятувальники. Лікарі не змогли надати допомогу постраждалому, оскільки він був заблокований усередині механізму. Рятувальникам довелося розрізати бетономішалку болгаркою, щоб звільнити хлопця. На жаль, попри зусилля медиків, підлітка врятувати не вдалося. Він помер у лікарні від гострої крововтрати, розриву внутрішніх органів та сукупної травми тіла.

Правоохоронці швидко встановили та знайшли власника нелегального виробництва. За словами Болвінова, чоловік одразу почав заперечувати причетність, брехав, що дитина у нього не працювала, і навіть вигадав версію, нібито хлопець просто прийшов по пісок.

Правоохоронці затримали власника нелегального виробництва. / © Facebook Сергій Болвінов

«Співпрацювати зі слідством він категорично відмовився… Ми затримали його в Ніжині, доправили до Харкова й уже повідомили про підозру», — додав начальник Слідчого управління.

Власнику підприємства інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Підозрюваний наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а вже завтра, 8 листопада, у Київському районному суді йому обиратимуть запобіжний захід.

