Підліток зґвалтував 13-річну дівчинку біля ставка: у Тернопільській області судитимуть юного злочинця

17-річний хлопець після вживання спиртних напоїв напав на дівчинку.

У Тернопільській області судитимуть підлітка, обвинуваченого у зґвалтуванні 13-річної дівчини.

Як розповіли в пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, обвинувльний акт стосовно підозорюваного 17-річного мешканця одного із сіл Тернопільського району вже скерували до суду.

Розслідування встановило, що зґвалтування сталось 24 липня 2021 року на березі місцевого ставка, де відпочивала компанія підлітків. Після вживання спиртних напоїв один з юнаків зґвалтував малолітню.

Обвинувачений зараз перебуває під вартою і очікує суду.

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