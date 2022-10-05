Підлив у чай антисептик: у Києві покарали батьків школяра, який знущався з однокласника

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності батьків учня, який знущався з однокласника.

Про це повідомляє поліція Києва.

8-класник однієї з Київських шкіл тривалий час принижував та ображав свого однолітка, а остання витівка порушника загрожувала здоров’ю 13-річного школяра.

Так, до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її її сину в школі однокласник підлив у чай антисептик. За словами жінки, хлопець постійно цькує та б’є її дитину, а також псує речі.

До навчального закладу прибули правоохоронці. Вони опитали дітей та вчителів, які підтвердили факт булінгу восьмикласника стосовно однолітка, а також і те, що він постійно булить інших своїх однокласників.

"Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми та вчителями, а на батьків хлопця склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 173–4 Кодексу України про адміністративні правопорушення — булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Міру покарання для батьків малолітнього порушника визначить суд", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, що в Броварах у школі мати першокласника звинуватила вчительку в цькуванні її сина, батьки ж інших дітей підтримали вчителькуі написали колективне звернення про агресивну поведінку хлопчика.

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