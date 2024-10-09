Підлога встелена доларами: у Рівному викрили організаторок схеми ухилення від мобілізації

У Рівному викрили схему ухилення від мобілізації через МСЕК шляхом отримання фіктивної групи інвалідності. Організаторки - три жителькі області.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, вони налагодили схему ухилення від мобілізації через знайомих лікарів різних медичних закладів Рівного, які оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. У подальшому ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон. Вартість такого пакету послуг складала 16700 доларів США.

Зазначається, що одну з учасниць схеми затримали після одержання довідки МСЕК та передачі останньої частини оплати - 5300 доларів США, а 11400 доларів США підозрювані отримали раніше.

"Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного. Під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 млн грн у різній валюті", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двом – у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, ще одна буде перебувати під домашнім арештом.

Слідство триває, встановлюється коло всіх клієнтів та причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, на Київщині голова міжрайонної МСЕК допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

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