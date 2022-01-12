Підмішували до їжі та напоїв ліки, які провокували зупинку серця: у Харкові судитимуть "чорних рієлторів" (відео)

Підмішували до їжі та напоїв ліки, які провокували зупинку серця: у Харкові судитимуть "чорних рієлторів" (відео)

На рахунку банди півсотні злочинів.

У Харкоківській області завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом злочинів так званих "чорних рієлторів". На їхньому рахунку майже півсотні скоєних злочинів, в результаті яких вони заволоділи нерухомістю громадян на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Слідчі також довели два епізоди вбивства потерпілих.

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Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Робота з викриття і притягнення до відповідальності учасників злочинної групи тривала понад 2 роки. Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років зловмисники підшукували самотніх людей у складних життєвих обставинах та відбирали у них житло.

Деяких жертв споювали, або викрадали в них документи на житло, залякували фізичною розправою і змушували підписати документи на відчуження їхнього майна. Деяких, побоюючись викриття, вбивали.

Після того, як зловмисники отримували бажану нерухомість, вони її продавали, а отримані кошти розподіляли між собою.

Як розповідають слідчі поліції, одного з потерпілих зловмисники обманом вивезли з квартири до будинку у сільській місцевості, де його утримували та підмішували до їжі та напоїв речовини, які спровокували зупинку серця.

Квартиру іншої потерпілої харків’янки вони реалізували за підробленими документами, утримуючи її в цей час проти волі на території домоволодіння, де у подальшому її задушили, а її тіло приховали на території присадибної ділянки.

Така ж участь чекала ще двох людей, майно яких зловмисники вже встигли переоформити, а самих бранців тримали у приватному будинку, однак, їх вдалося врятувати в результаті спеціальної операції, проведеної у квітні 2021 року із залученням бійців спеціальних підрозділів "КОРД" та "СХІД" ГУНП в Харківській області.

В результаті вдалося викрити 10 членів банди. Правоохоронці провели десятки експертиз та записи розмов зловмисників, де вони цинічно обговорюють факти скоєних ними вбивств та планують наступні "операції" з нерухомістю.

10 січня Харківською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який надісланий до суду для розгляду по суті.

За скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харківській області під час спецоперації затримали бандитів, які протягом двох років відбирали у людей квартири. Жертвами злочинців ставали переважно самотні пенсіонери та наркозалежні.

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