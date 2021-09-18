"Підняли футболку, а там все синє": в Києві син до смерті побив батька, який знущався з нього усе дитинство

"Підняли футболку, а там все синє": в Києві син до смерті побив батька, який знущався з нього усе дитинство

32-річний Валентин намагався врятувати батька і робив йому непрямий масаж серця

У Борисполі 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік і раніше піднімав руку на тата так, що той навіть лежав у лікарні після побиття.

Про це повідомляють "Факти.ICTV".

За словами сусідки, 32-річний Валентин почав стукати до них рано-вранці та просив викликати швидку. Налякана жінка подумала, що його 50-річному батькові стало зле й побігла до їхньої квартири.

"Він лежить на підлозі – Вітька, Валік плаче… Підняли йому футболку, а там все синє у нього, напевно, ногами бив. Ось так прям синці…", - розповідає сусідка.

32-річний Валентин намагався врятувати батька і робив йому непрямий масаж серця. На місце події також прибули медики, але чоловік помер, тож медики викликали правоохоронців.

Поліцейським син померлого розповів, що коли він прийшов додому, батько уже лежав на підлозі. Але дівчина підозрюваного його алібі спростувала.

"Коли син зрозумів, що сталося, він перелякався і вигадав собі алібі. Встановили свідків, які бачили, як напередодні ввечері син побив свого батька, тобто алібі було спростоване", – розповіла Олена Кравчук – співробітниця Бориспільського районного управління поліції.

Сусіди родини говорять, що Валентин був агресивним. Він раніше вже лупцював батька. Одного разу той навіть потрапив до лікарні після побиття, і там йому зашивали обличчя. А одного разу чоловік викинув з вікна свого собаку.

Жителі також додають, що сам загиблий був тираном, постійно пиячив і бив сина та покійну дружину.

Наразі слідство у справі триває. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

У разі доведення причетності 32-річного Валентина до смерті батька йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у місті Глухів на Сумщині батько вбив трирічного сина. Напередодні чоловік забрав дитину із садочка і зник. Хлопчика знайшли мертвим у лісосмузі з пакетом на голові.

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