Підняли кістки черепа, щоб розправити мозок: у Дніпрі провели надскладну операцію і врятували дівчину після ДТП

Підняли кістки черепа, щоб розправити мозок: у Дніпрі провели надскладну операцію і врятували дівчину після ДТП

20-річна дівчина потрапила в ДТП зі своїм коханим.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова провели надскладну хірургічну операцію, щоб врятувати 20-річну дівчину з важкими травмами після ДТП.

Про це розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, 20-річна дівчина потрапила в ДТП зі своїм коханим у Дніпрі.

"Обох із Набережної у непритомному стані "швидка" на реанімобілі за лічені хвилини доправила до реанімаційної зали Мечникова. Молодий нейрохірург провів найскладнішу у своєму житті операцію. Зруйновані кістки черепа йому вдалося підняти, даючи мозку розправитися.

Кома I, II ступенів. Реаніматологи кілька діб стабілізували стан дівчини", - розповів Риженко.

Він додав, що дівчині після цього зробили ще одну операцію, вона житиме і зараз із нею все гаразд.

Нагадаємо, що Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт. Медикам вдалось врятувати хлопчика і зараз його стан стабільний.

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