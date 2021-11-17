Підняти зарплати медикам: Ляшко назвав пріоритет у діяльності нової очільниці Нацслужби здоров’я

Кабмін нарешті призначив голову НСЗУ - ця посада була вакантною майже два роки.

На посаду голови Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Кабмін призначив Наталію Гусак, яка набрала найбільшу кількість балів за результатами проведеного конкурсу та співбесіди в міністерстві охорони здоров’я.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова МОЗ Віктор Ляшко.

“Тепер очікуємо від очільника нового подиху в системі управління самою службою, дій щодо стабілізації програми медичних гарантій та допомоги у виконанні основного пріоритету 2022 року - підняття заробітної плати медичним працівникам”, - підкреслив міністр.

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Ляшко подякував тимчасовому виконувачу обов’язків голови НСЗУ Дмитру Самофалову, який перебував на цій посаді “в перехідний період” від липня цього року.

Попередній керівник НСЗУ Олег Петренко подав у відставку наприкінці 2019 року. Після цього обов’язки голови служби виконувала Оксана Мовчан, а від серпня 2020 року – Андрій Віленський.

Наталія Гусак від січня 2020 року обіймала посаду заступника голови Чернівецької обласної держадміністрації, куруючи медичний напрям, а також очолювала госпітальну раду. Раніше вона була регіональним координатором програми підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях ULEAD.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко назвав кандидатуру, яку він рекомендуватиме на посаду керівника Національної служби здоров'я України.

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