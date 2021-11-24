Підняв на висоту та душив: у Тернопільській області чоловік помстився дитині через те, що його дражнили

Дорослий відпустив дитину лише тоді, коли це побачила мати хлопчика.
У Кременецькому районі Тернопільської області чоловік напав на малолітнього хлопчика, який його дразнив. Чоловік підняв дитину за одяг та душив його.
Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області від 22 листопада.
За даними слідства, чоловік напав на малолітнього хлопчика поблизу його будинку. Він підняв дитину на висоту свого зросту та почав душити. Це побачила мати дитини і забила на сполох, через що нападник відпустив хлопчика.
У суді підозрюваний свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що напав на малолітнього, оскільки на вулиці група дітлахів дражнила його. Тоді він догнав одного із хлопчиків та вирішив йому помститись.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.126 КК України та присудив йому 150 годин громадських робіт. Вирок засуджений ще може оскаржити.
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