Підозра директору НАБУ від генпрокурора: Зеленський відреагував несподіваним рішенням

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на підозру директорові Національного антикорупці́йного бюро України (НАБУ) Семену Кривоносу від генпрокурора Руслана Кравченка. Глава держави закликав Раду підтримати негайне звільнення останнього.

Про це президент написав на офіційній Telegram-сторінці.

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«У цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно», — зазначив Зеленський.

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Підозра директорові НАБУ Кривоносу — що відомо

Нагадаємо, вранці 14 вересня стало відомо, що генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору Національного антикорупці́йного бюро України Семену Кривоносу.

Зауважимо, що сам Кравченко раніше подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів, у якій фігурують прокурори.

Повідомляючи про підозру директору НАБУ, Кравченко заявив, що операція «Карфаген», за його словами, «була спрямована не лише проти мене».

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