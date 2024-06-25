Підозра Тищенку: в Офісі генпрокурора розповіли, який запобіжний захід оберуть нардепу

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату Миколі Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту через події у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 25 червня.

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Зазначимо, що відомство не називає прізвище народного депутата, однак із фотографій на місці вручення підозри та опису подій стає відомо, що йдеться про одіозного нардепа Миколу Тищенка.

Народного депутата підозрюють у незаконному позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

"У зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України", - сказано у повідомленні.

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 25 червня Державное бюро розслідувань скандальному нардепу Миколі Тищенку повідомили про підозру через події у Дніпрі, коли його охоронці побили українського військового.

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