Підозра у держзраді та дружина з паспортом РФ: що відомо про ймовірного очільника штабу безпілотних систем ЗСУ

Очільником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначено капітана першого рангу Романа Гладкого, колишнього першого заступника командувача Військово-морських сил ЗСУ.

Інформація про призначення Гладкого з'явилася у Мережі надвечір 29 серпня. Зокрема, про це повідомили аналітики DeepState.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, однак у Deep State нагадали про суперечливе минуле Гладкого.

За даними Deep State, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський нібито був проти того, щоб Гладкого призначали на посаду очільника штабу.

"За нашою інформацією він взагалі був проти цього призначення, тож наразі всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди", — пишуть аналітики Deep State з посиланням на власні джерела.

Від липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-Морських ЗСУ.

2018 року тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Гладкого з цієї посади на час службового розслідування. Вже тоді у медіа писали, що це нібито могло бути пов’язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство дружини Романа Гладкого Олени.

Зокрема "Думська" писала, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми жити у тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера займалася плаванням й успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Однак у Міноборони України 2018 року спростували дані про те, що це могло стати основою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість ключовою причиною тоді назвали "неналежне виконання службових обов’язків".

Що відомо про Романа Гладкого

48-річний капітан 1-го рангу народився на Вінниччині, навчався у Севастопольському військово-морському інституті.

Від 1997 по 2013 роки обіймав посади командира ракетно-артилерійської бойової частини малого протичовнового корабля "Луцьк", командира середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" та командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

Протягом 2015-2016 років керував управлінням надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ.

Від 2016 до 2018 року обіймав посаду першого заступника командувача ВМС.

2019 року Гладкий став очільником Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, а у грудні 2020 року його призначили заступником очільника штабу Командування ООС.

Що відомо про сім'ю Гладкого

Під час окупації Севастополя росіянами Роман Гладкий виїхав на підконтрольну Україні територію, залишивши у Криму дружину Олену, яка має російське громадянство, та доньку.

2018 року журналісти опублікували сюжет про те, що Гладкого намагалися завербувати російські спецслужби.

На тлі сюжету, фінансово-економічних порушень та виявлення в дружини Гладкого російського паспорта, його усунули з посади очільника штабу. Згодом його звільнили з посади через "неналежне виконання ним службових обов'язків".

Розслідування щодо Гладкова залишилося військовою таємницею. Втім, у Міноборони заявили, що інші причини звільнення військового, серед яких підозра у держзраді, "не відповідають дійсності".

Реакція у Мережі

В Мережі бурхливо відреагували на призначення очільником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, якого підозрюють у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Щодо цього висловився український активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко.

"Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором", - написав він.

Стерненко припустив, навіщо це було зроблено: "Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема".