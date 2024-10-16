Підозра у педофілії та розбещенні неповнолітніх: затримано прокурора

Одного зі співробітників ДБР затримали за підозрою у педофілії та розбещенні неповнолітніх. За даними ЗМІ, йдеться про начальника відділу нагляду за ДБР Черкаської облпрокуратури.

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

Розпочалося досудове розслідування

Як зазначається, проведення досудового розслідування було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

"У ході досудового розслідування 16.10.2024 за участі прокурорів Генеральної інспекції слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали прокурора", – зауважили у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у німецькому місті Бохум судять 30-річного сирійця Захеда К., який переїхав до Німеччини й заробляв на життя приватними уроками з арабської мови та Корану. Вихідця з Алеппо звинувачують у нарузі над шістьма дівчатками віком від 5 до 9 років.

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