"Підозри обґрунтовані": Клименко підтвердив затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон

Запобіжний захід підозрюваному у навмисному вбивстві екснардепки мають обрати протягом двох днів.

В ході слідчих дій у справі про вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон були опитані сотні свідків та розшифровані записи сотень камер відеоспостереження. Прикордонники перевірили близько 58 тисяч осіб, які виїжджали за межі Україні та підходили під опис підозрюваного.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні кульмінація – ми затримали цього громадянина, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства 19 липня Ірини Фаріон в місті Львів", – заявив Клименко.

Міністр підтвердив, що підозрюваний є 18-річним уродженцем міста Дніпро. Наразі затриманий чоловік перебуває у підрозділі поліції, де з ним проводяться відповідні слідчі дії.

Очільник МВС зазначив, що правоохоронці прослідкували маршрути пересування фігуранта по Львову, зокрема з'ясували, як він проводив розвідку, змінював одяг та де проживав у період підготовки вбивства Фаріон.

"Я вважаю, що вже зібрана повністю доказова база для подальшого висування звинувачень даній особі", – підкреслив Клименко.

За його словами, відповідно до наявної інформації підозрюваний готувався до скоєння злочину щонайменше два місяці.

"Коли ми зберемо більше інформації про його життя, про його підготовку до скоєння цього й можливо інших злочинів, в нас буде повніша картина", – зазначив міністр.

Він додав, що серед версій слідства щодо мотивів скоєння злочину залишається і можливий російський слід, і громадська діяльність жертви, і особиста неприязнь до убитої. Міністр не виключає, що в ході слідства можуть з’явитися нові версії.

Ігор Клименко також повідомив, що сьогодні-завтра затриманому оберуть запобіжний захід.

Також очікується, що найближчим часом слідчі нададуть громадськості фото та відео з матеріалів справи.

Нагадаємо, в Офісі Генерального прокурора повідомили, як вдалося розшукати й затримати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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