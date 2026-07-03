Підозрювана стежила за родиною і вичікувала момент: нові деталі замаху на Єрмолаєва в Монако

Вибух в Монако. / © Associated Press

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Встановлено особу підозрюваного у справі про вибух в Монако, в результаті якого отримав поранення український олігарх Володимир Єрмолаєв та ще двоє осіб. Вдалося встановити, що йдеться про жінку, яка діяла, маскуючись під чоловіка. Її оголосили в міжнародний розшук.

Про це з посиланням на генерального прокурора Монако Стефана Тібо, пишуть Тhe Guardian і BFMTV.

«Щодо підозрюваного видано ордер на арешт, і вже сьогодні ввечері на нього буде опубліковано червоне повідомлення Інтерполу», — наголосили у прокуратурі.

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Генпрокурор високо оцінив роботу поліцейських сил Монако та «ефективну міжнародну співпрацю у кримінальній сфері, як поліцейську, так і судову». З його слів, саме це дозволило «встановити особистість підозрюваної у скоєнні нападу за особливо короткий час». За даними ЗМІ, її місцеперебування встановлено в одній з європейських країн.

Розпочато судове розслідування за статями про замах на вбивство, незаконне встановлення вибухового пристрою в громадському місці, участь у злочинній змові та співучасть у цих злочинах.

За інформацією ЗМІ, слідчі розглядають дві основні версії щодо цієї спроби вбивства: організована злочинність або іноземне втручання.

Деталі про вибух і дії підозрюваної

За даними слідства, невідома особа залишила пакунок у холі багатоквартирного будинку, розташованого лише за кілька кілометрів від французького кордону. Невдовзі після цього вибухнув вибуховий пристрій, коли туди заходили троє мешканців — бізнесмен, його партнерка та 13-річний підліток.

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За даними слідства, незадовго до вибуху жінка помітила українську родину поблизу площі де Мюлен і почала стежити за нею. Після закладення вибухівки вона чекала, поки українці наблизяться до того місця. За інформацією BFMTV, вибух стався тоді, коли повз сумку проходила партнерка бізнесмена. Правоохоронці припускають, що вибуховий пристрій було активовано дистанційно за допомогою пульта керування.

Замах на Єрмолаєва — що відомо

Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух. За попередніми даними, невідомий залишив біля входу до житлового будинку рюкзак із вибуховим пристроєм. Вибух пролунав у момент, коли до будівлі зайшли кілька людей, серед яких був український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Спочатку у медіа з’явилася інформація, що було травмованого дружину олігарха Анну Єрмолаєву, але згодом стало відомо, що під час замаху з ним була інша жінка — коханка мільярдера — 46-річна Анна Насобіна. «Суспільне» із посиланням на власні джерела повідомило, що офіційна дружина бізнесмена у момент замаху фізично перебувала в іншому місці.

Відомо, що сина бізнесмена у некритичному стані шпиталізували до дитячої лікарні Ленваль у Ніцці, а дорослих, чиє життя було в небезпеці, доправили до університетської лікарні Ніцци. Стан Єрмолаєва покращився, але стан жінки ще не стабілізували, у неї ампутували дві ноги.

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