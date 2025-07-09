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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Підозрювана у фейковій службі депутатка з Дніпра оскаржила арешт: що вирішив суд

Підозрювана у шахрайстві та фіктивній службі Кізярова внесла заставу у розмірі понад 750 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Маріанна Мірошніченко (Кізарова)

Маріанна Мірошніченко (Кізарова)

Депутатка Маріанна Мірошніченко (Кізярова), підозрювана в імітації військової служби, оскаржує арешт. Суд їй відмовив.

Про це повідомляє кореспондент ТСН із зали суду.

За словами Кізярової (змінила прізвище після реєстрації шлюбу — ред.), вона повністю згодна з аргументами своїх адвокатів.

«В нашій державі до вироку людина вважається невинною Але в ЗМІ вже подана інформація з точки зору здійснювати на мене негативний вплив, підривати мій імідж. З цим я не згодна», — зазначила депутатка.

Суд залишив запобіжний захід без змін — арешт або застава у понад 750 тисяч гривень. Фігурантка її вже внесла. Як відомо, жінка бідкалася, що довелося влізти в борги.

Нагадаємо, у Дніпрі обрали запобіжний захід депутатці облради Маріанні Мірошніченко, яку підозрюють у фіктивній службі. Рішення — 52 дні у СІЗО з можливістю застави.

Примітно, що жінка не памʼятає, яку мала зброю, а статус УБД отримала за кілька днів на Донеччині. Разом із нею запобіжний захід обирають й військовому, який, за версією слідства, допомагав депутатці провести цю оборудку, ще й залучив колег. Підозрювані — військовий та депутатка — побралися тиждень тому. Тепер підозрювана у справі не Мірошніченко, а Кізярова.

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