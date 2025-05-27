Мобілізацію використовують для уникнення кримінальної відповідальності

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Заступниця прокурора Запорізької області Наталя Максименко, яку спіймали на гарячому на отриманні хабаря, добровільно мобілізувалась до Сил оборони України. Вищий антикорупційний суд мав розглядати її справу 19 травня, але за 10 днів до того, 9 травня, Максименко отримала статус військовослужбовиці.

Про це повідомив «Центр протидії корупції» (ЦПК).

«Виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації. Тож поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають. Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання», — йдеться у публікації.

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Співробітники САП і НАБУ викрили Максименко у вересні минулого року. За даними досудового розслідування, посадовиця отримала від «клієнта» 40 тисяч доларів США, за що обіцяла «вирішити питання», тобто змінити підслідність у кримінальній справі, забезпечити зняття арешту майна та уникнення кримінальної відповідальності.

Гроші знайшли у багажнику автівки, а заступниці прокурора вручили підозру. Через деякий час за підозрювану внесли заставу у розмірі 8 млн грн і вона вийшла з-під варти на час слідства та судового розгляду справи.

Якщо мобілізацію Максименко буде скасовано, а провину доведено в суді, їй загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років. Якщо ж вона продовжить служити в ЗСУ, в неї є шанс уникнути покарання за терміном давності.

Нагадаємо, у Запоріжжі поліція затримала посередника, який за 3000 доларів «влаштовував» ухилення від мобілізації. Діячу загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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