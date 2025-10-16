Підозрювані в катуванні та розбої військові на суді попросили захисту адвокатки Третьої штурмової

Суд у Тернополі обирає запобіжні заходи затриманим військовим / © Pexels

Реклама

У четвер, 16 жовтня, на засіданні суду в Тернополі під час обрання запобіжних заходів військовослужбовцям, яких підозрюють в катуваннях та розбої, підозрювані попросили про заміну державного адвоката. Їхні інтереси представляла адвокатка Третьої штурмової Катерина Одаренко, яка доєдналася до засідання через конференц-зв’язок.

Про це повідомляє «Суспільне».

Із семи підозрюваних, яких напередодні затримала поліція за звинуваченням у катуваннях, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами, запобіжний захід було обрано тільки одному — його взяли під варту ще попереднього дня.

Реклама

Обрання запобіжних заходів для решти затриманих перенесли на завтра.

Кореспондентка «Суспільного» повідомила, що на судовому засіданні був присутній чоловік, який назвався Коловратом Кожемякіним і представився військовослужбовцем і командиром із Третьої штурмової бригади. Він підтвердив, що присутні на суді військові — з цього пілрозділу.

При цьому співрозмовник видання не уточнив, чи всі вони — діючі військовослужбовці, а також відмовився відповідати, яким чином вони потрапили до Тернополя. Для відповіді на ці запитання, чоловік порадив звернутися до речників Третьої штурмової.

Раніше в поліції повідомили про затримання групи військовослужбовців, які вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.

Реклама

Місцевий громадський активіст Роман Довбенко розповів, що військовослужбовців Третьої штурмової залучили до мобілізаційних заходів, але частина з них почала діяти всупереч закону.

Нагадаємо, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що затримання групи військових, які начебто є бійцями Третьої штурмової, за підозрою в катуванні та розбої на Тернопільщині ще не свідчить, що вони скоїли злочин.