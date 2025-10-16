- Дата публікації
Підозрювані в катуванні та розбої військові на суді попросили захисту адвокатки Третьої штурмової
Запобіжний захід було обрано тільки одному підозрюваному — його взяли під варту ще попереднього дня.
У четвер, 16 жовтня, на засіданні суду в Тернополі під час обрання запобіжних заходів військовослужбовцям, яких підозрюють в катуваннях та розбої, підозрювані попросили про заміну державного адвоката. Їхні інтереси представляла адвокатка Третьої штурмової Катерина Одаренко, яка доєдналася до засідання через конференц-зв’язок.
Про це повідомляє «Суспільне».
Із семи підозрюваних, яких напередодні затримала поліція за звинуваченням у катуваннях, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні транспортними засобами, запобіжний захід було обрано тільки одному — його взяли під варту ще попереднього дня.
Обрання запобіжних заходів для решти затриманих перенесли на завтра.
Кореспондентка «Суспільного» повідомила, що на судовому засіданні був присутній чоловік, який назвався Коловратом Кожемякіним і представився військовослужбовцем і командиром із Третьої штурмової бригади. Він підтвердив, що присутні на суді військові — з цього пілрозділу.
При цьому співрозмовник видання не уточнив, чи всі вони — діючі військовослужбовці, а також відмовився відповідати, яким чином вони потрапили до Тернополя. Для відповіді на ці запитання, чоловік порадив звернутися до речників Третьої штурмової.
Раніше в поліції повідомили про затримання групи військовослужбовців, які вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.
Місцевий громадський активіст Роман Довбенко розповів, що військовослужбовців Третьої штурмової залучили до мобілізаційних заходів, але частина з них почала діяти всупереч закону.
Нагадаємо, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що затримання групи військових, які начебто є бійцями Третьої штурмової, за підозрою в катуванні та розбої на Тернопільщині ще не свідчить, що вони скоїли злочин.