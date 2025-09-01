Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали: які деталі оприлюднили силовики про резонансну справу

На місці вбивства Парубія / © Getty Images

1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту та нинішнього депутата Андрія Парубія — ним виявився 52-річний львів’янин. Ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

Згодом правоохоронці під час брифінгу розповіли деякі подробиці справи Парубія.

Головні тези та заяви правоохоронців щодо вбивства Андрія Парубія:

Правоохоронці не виключають, що до вбивства Андрія Парубія можуть бути причетні російські спецслужби. Над справою працюють кілька слідчих груп, які відпрацьовують різні версії.

Прокуратура проситиме запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Підозрюваний — 52-річний львівʼянин. Він не мав постійного місця роботи, курʼєром служби доставки він не працював.

«Він зі Львова. Місцевий житель, який проживав тут, у Львові. І мав певні обставини, за яких вчинив це вбивство», — заявив заступник очільника Нацполіції Андрій Нєбитов.

Правоохоронці не виключають, що підозрюваний поїхав до Хмельниччини для подальшої втечі за кордон.

Андрій Парубій не звертався до СБУ та Нацполіції щодо надання йому державної охорони.

Нагадаємо, 30 серпня опівдні на одній із вулиць Львова невідомий чоловік застрелив Андрія Парубія. Політик загинув на місці від отриманих поранень. Нападник зник, але невдовзі був ідентифікований та затриманий.

Його схопили у Хмельницькій області співробітники поліції. Очільник Національної поліції України Іван Вигівський підтвердив затримання, показав перше фото можливого вбивці Парубія, а також підтвердив «російський слід». Силовики кажуть, що розслідування вбивства було на особистому контролі президента Володимира Зеленського.

Затримання вже прокоментував Зеленський, який написав у соцмережах, що «є перші показання підозрюваного».

«Наразі здійснюються подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства», — зазначив він.

Люди несуть квіти на місце вбивства Парубія / © Getty Images

За даними очільника Національної поліції Івана Вигівського, «затриманий тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок».

«30 серпня він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто посеред білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині», — сказав він.