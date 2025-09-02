Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія: хто він та чому скоїв злочин

Загиблий політик Андрій Парубій / © Юлія Свириденко

Через півтори доби після вбивства народного депутата Андрія Парубія підозрюваного затримали на Хмельниччині.

Зокрема, правоохоронці наголосили, що злочин був «ретельно підготовлений», а вбивця замаскувався під кур’єра та здійснив вісім пострілів по своїй жертві.

ТСН.ua зібрав усі відомі деталі про підозрюваного, його мотив та обставини затримання.

Ким виявився підозрюваний

Увечері 31 серпня стало відомо, що ймовірного вбивцю Андрія Парубія затримали на Хмельниччині через півтори доби після скоєння злочину.

«Злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Але через 24 години після вбивства правоохоронці вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин його затримали», — наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

© Національна поліція України © Національна поліція України © Офіс Генерального прокурора

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський розкрив деталі злочину та розповів, що ймовірний вбивця у Франківському районі Львова замаскувався під кур’єра та вісім разів вистрілив у політика. Також правоохоронець зазначив, що зловмисник переконався у смерті своєї жертви, а потім намагався приховати сліди скоєного.

За словами керівника Львівської обласної прокуратури Миколи Мерета, він поїхав до лісу, де спалив свій одяг і спробував втопити велосипед.

Згодом з’ясувалося, що підозрюваним у вбивстві народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія виявився 52-річний львів’янин Михайло Вікторович Сцельніков. Він був двічі одружений і впродовж 19 років займався бізнесом.

Зокрема, останніми роками чоловік займався ремонтом побутової техніки і проживав у Львові на вулиці Котляревського. 2003 року він відкрив власний ФОП, який працював майже два десятиліття і був закритий 2022-го.

В автоматизованій системі виконавчих проваджень (АСВП) Міністерства юстиції зафіксовано кілька відкритих і завершених проваджень щодо ймовірного вбивці, зокрема щодо несплати податків.

У соціальних мережах чоловік раніше називав себе «Александр Пушкин».

Російський слід у справі щодо вбивства українського політика

Затриманий у справі вбивства Андрія Парубія під час допиту розповів про свої в зв’язки з російськими представниками.

За даними «Радіо Свобода», підозрюваний розповів, що вийшов на контакт з росіянами під час пошуків свого сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти на Бахмутському напрямку 2023 року.

Через моніторинг російських соцмереж він почав спілкуватися з представниками РФ, які надали йому непідтверджену інформацію про загибель сина.

Під час спілкування російські начебто представники виправдовували дії РФ у війні та звинувачували українську владу.

Підозрюваний Михайло Сцельніков / © ТСН

Підозрюваний, як зазначають джерела, повідомив росіян про своє місце проживання у Львові та розповів про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово. Після цього він отримав від російського куратора доручення вбити політика.

Для виконання злочину він отримав зброю, придбав спорядження і стежив за жертвою.

За повідомленнями ЗМІ, росіяни могли шантажувати підозрюваного інформацією про місцеперебування тіла його сина. Слідство перевіряє цю інформацію.

Визнання провини та мотив убивства

Під час судового засідання Сцельніков визнав свою вину та заявив, що вбив Парубія з особистої помсти українській владі.

«Я б убив Порошенка, якби жив у Вінниці. Парубій просто був поруч. Якби був Петя, то був би Петя, якщо я жив би у Вінниці», — заявив підозрюваний.

Сцельніков розповів, що має сина-військовослужбовця, який загинув 2023 року під Бахмутом, і хоче, щоб його обміняли на військовополонених, щоб він міг «поїхати і знайти тіло свого сина».

Також він зауважив, що заяви у ЗМІ про те, що його шантажували спецслужби РФ про зниклого безвісти сина на війні — це неправда.

Син стрільця служив у ЗСУ і вважається зниклим безвісти

Речниця 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила інформацію, що син підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія воював у лавах ЗСУ. За словами пресофіцерки, Михайло-Віктор Сцельніков з позивним «Лемберґ» воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року в Бахмуті.

Офіційний статус Михайла-Віктора Сцельнікова залишається «зниклий безвісти» — про це повідомила голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова. Через відсутність тіла військовослужбовець формально перебуває у списках зниклих від 20 травня 2023-го.

Михайло-Віктор Сцельніков / © Слідство інфо

Перша дружина Михайла Сцельнікова звинувачує колишнього чоловіка не лише у вбивстві політика, а й у символічному «вбивстві» їхнього спільного сина.

Як повідомляє OBOZ.UA, жінка дала емоційний коментар журналістам:

«Ми 27 років не жили разом, але те, що сталося… Він удруге вбив свою дитину. Він не тільки забрав життя Андрія Парубія — він власними руками знищив і свого сина».

За її словами, вчинок Сцельнікова є повторною трагедією для їхньої родини.

Ймовірному вбивці Парубія обрали запобіжний захід

Михайлові Сцельнікову оголосили підозри за статтями про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб.

Згодом Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала справу на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

Ймовірному зловмисникові загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше ТСН.ua писав про те, що розповіли люди, які прийшли на похорон Андрія Парубія у Львові.

Зокрема, 1 вересня на Майдані Незалежності в Києві відбулося символічне прощання з загиблим політиком.

