ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
1 хв

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався, чому пішов на злочин

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався, чому пішов на злочин

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зробив першу заяву про те, чому пішов на цей злочин.

Про це він заявив перед початком судового засідання під час спілкування з журналістами, повідомляє ТСН.ua.

“Це моя особиста помста українській владі. Так, я визнаю. Я його вбив”, - наголосив він.

На запитання, чому жертвою став саме Парубій, він відповів, мовляв, цей політик "був поруч". З його слів, якби він жив не у Львові, то нібито жертвою міг би бути хтось інший.

"Якби я жив у Вінниці, то був би Петя", - додав він.

За словами підозрюваного, він хоче, аби його обміняли на військовополонених, щоб він міг поїхати і знайти тіло свого сина". Натомість заяви у ЗМІ про те, що його шантажували спецслужби РФ про зниклого безвісти сина на війні, - це не правда.

Дата публікації
Кількість переглядів
351
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie