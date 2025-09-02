Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався, чому пішов на злочин

Реклама

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зробив першу заяву про те, чому пішов на цей злочин.

Про це він заявив перед початком судового засідання під час спілкування з журналістами, повідомляє ТСН.ua.

“Це моя особиста помста українській владі. Так, я визнаю. Я його вбив”, - наголосив він.

На запитання, чому жертвою став саме Парубій, він відповів, мовляв, цей політик "був поруч". З його слів, якби він жив не у Львові, то нібито жертвою міг би бути хтось інший.

"Якби я жив у Вінниці, то був би Петя", - додав він.

За словами підозрюваного, він хоче, аби його обміняли на військовополонених, щоб він міг поїхати і знайти тіло свого сина". Натомість заяви у ЗМІ про те, що його шантажували спецслужби РФ про зниклого безвісти сина на війні, - це не правда.