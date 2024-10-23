Підозрювані у зґвалтуванні 14-річної дівчини на Закарпатті хочуть мобілізуватися – що каже Міноборони

Міністерство оборони направляє інспекцію для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК. Хлопці з Закарпаття чомусь звернулися не до свого місцевого ТЦК, а аж на Київщину.

Підозрюваним у зґвалтуванні 14-річної дівчини на Закарпатті, які хотіли мобілізуватися до ЗСУ, відмовили у цьому проханні.

Про це передає Міністерство оборони.

"Станом на зараз відомо, що підозрюваним у скоєнні цього тяжкого злочину було відмовлено у мобілізації до Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на звернення підозрюваних до Обухівського ТЦК для проходження військової служби за контрактом, парубкам було відмовлено через їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

Своєю чергою Міністерство оборони направляє Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до ДБР, зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що двоє обвинувачених у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію. Обвинувачені чомусь звернулися з цим питанням до Обухівського РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області. Натомість адвокати певні – за допомогою мобілізації 18-річні юнаки хочуть уникнути покарання.

Нагадаємо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Українців обурило надто м'яке покарання для підлітків. Спочатку їм призначили лише умовне покарання, їх також змусили виплатити дівчині по 20 тисяч гривень.

Після розголосу в Мережі справу взяв під особистий контроль омбудсмен, а прокуратура пообіцяла оскаржити вирок суду.

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